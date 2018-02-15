Решить головную боль в обороне. Анонс матча Лиги Европы АЕК — "Динамо"

В четверг, 15 февраля, матчем 1/16 финала Лиги Европы АЕК — "Динамо" откроется весенняя часть еврокубкового сезона для Украины.

"Динамо" не сможет выступить в Афинах в оптимальном составе. Еще не до конца восстановился Сидорчук, травмировались Бущан и Пиварич, определенные проблемы со здоровьем присутствуют у Мбокани. Основную головную боль вызывала у тренерского штаба линия обороны. Вратари Рудько и Маханьков не демонстрировали надежности, Бущан травмирован, Коваль отправился в "Депортиво"… И очень вовремя киевляне арендовали Бойко у "Бешикташа".

Кроме того, пока не видно четкого преемника ушедшего Виды. Шабанов и Самбрано, приобретенные на позицию центрального защитника, пока не смогли доказать, что однозначно способны полностью заменить хорвата, пишет football.ua.

Зато в середине поля и атаке все выглядит достаточно оптимистично: приход Ротаня и Вербича явно усилил команду, да и вернувшийся Хлебас добавил Александру Хацкевичу опций в нападении.

Вот только надо учитывать тот факт, что основная нагрузка в Афинах придется как раз на линию обороны. Нельзя сказать, что АЕК заточен только на атаку. Защита греков во главе с Чигринским является серьезным препятствием для любого соперника, и ее надежность позволяет вести атаки без особой оглядки на тылы. При этом АЕК, в нападении которого выделяются Ливайя и Араухо, не летит вперед сломя голову. Как правильно подметил Александр Хацкевич на предматчевой пресс-конференции, греческая команда очень сбалансирована и тактически грамотна.

Что касается сложностей выездного матча, то к ним нужно прибавить атмосферу "Спироса Луиса" (как, в прочем, и любого стадиона в Греции). Давление трибун будет колоссальным, и если учесть качество соперника, то можно будет считать ничью (желательно результативную) очень неплохим результатом для Динамо.

Ориентировочные составы:

АЕК: Цинтотас – Ламбропулос, Враньеш, Чигринский, Бакакис – Гало, Голанопулос, Христодулопулос, Бакасетас – Ливайя, Араухо.

"Динамо": Бойко – Кендзера, Хачериди, Кадар, Миколенко – Шепелев, Шапаренко – Морозюк, Гармаш, Цыганков – Мораес.

Не сыграют: Йоханссон, Манталос – Бущан, Пиварич, Сидорчук.

Маноло Хименес, тренер АЕКа:

"Отсутствие официальных матчей у киевлян является нашим преимуществом, но никогда не знаешь, что может произойти. У "Динамо" было много времени, чтобы изучить нас и спокойно подойти к данному противостоянию. У киевлян нет игрового ритма, и это может помочь нам добиться положительного результата. Посмотрим, что нас ожидает, но я буду спокоен, если игроки покажут тот уровень, на который способны"

Александр Хацкевич, тренер "Динамо":

"АЕК — команда достаточно организованная. В первую очередь, она сильна командными взаимодействиями, игровой дисциплиной. Похожих соперников у нас в этом сезоне Лиги Европы не было, но в определенной степени АЕК напоминает "Партизан". Это двухматчевая дуэль. Так что с каким бы счетом завтрашний матч ни закончился, все в нашем противостоянии с АЕКом будет решаться в Киеве".

АЕК (Греция) – "Динамо" (Украина)

Четверг, 15 февраля, 22:05. Афины, Стадион "Спирос Луис". Арбитр – Карлос Дель Серро (Испания). Прямая трансляция на телеканале "Футбол 2".

Напомним, что представитель Украины — донецкий "Шахтер" стартует в 1/8 ЛЧ 21 февраля. Подопечные Паулу Фонсеки сыграют на своем поле с итальянской "Ромой".