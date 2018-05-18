Путешествие в Киев на финал Лиги Чемпионов становится кошмаром - Marca

18 мая 2018, 13:05

Болельщики и даже игроки мадриского "Реала" массово возвращают свои билеты.

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фанаты английского "Ливерпуля" и мадридского "Реала" массово отказываются ехать в Киев на финал Лиги чемпионов и сдают свои билеты из-за ненормалнього скачка цен на проживание, а также долгого изнурительного проезда. 

Это стало настолько масштабной проблемой, что даже среди звездных фанов отсутствует ажиотаж по киевскому финалу ЛЧ. В британской прессе опасаются, что стадион на финал может не заполниться. Болельшики "Ливерпуля" даже обещали жаловаться на столичное ценообразование в UEFA.

Как сообщает испанская газета Marca, "Реал" активировал резервный список членов клуба из-за того, что те, у кого было право покупки билетов вне очереди, не берут их или сдают. Кроме того, в клуб начали возвращаться билеты, которые были выиграны в лотерею. Издание отмечает, что самая дешевая поездка из Испании на финал Лиги чемпионов в Киеве обойдется в 791 евро. Аналогичная ситуация у "Ливерпуля", который сообщил о переговорах с фанатами из резервного списка.

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Испанская газета также отмечает запредельные цены в киевских гостиницах и съемных квартирах. Средняя цена за ночь составляет около 700 евро, отмечает Marca. А квартира, которая в обычные дни стоит 48 евро, на день финального матча подскочила в цене до 300 евро.  Два трехзвездочных отеля вчера предложили свои последние номера на 2100 евро, а другой - на 1,590.

Вариант квартиры еще хуже: одна квартира на 50 квадратныз метрах в 9 километрах от центра Киева сдается за 6300 евро, другая в 38 квадратных метров - 1685 евро.

Но больше всего испанскую прессу удивляет то, что звезды "Реала" не смогли распространить выданные им билеты среди своих знакомых и близких. Мадридский клуб сыграет в финале Лиги Чемпионов в четвертый раз за пять лет, однако ни перед Лиссабоном, ни перед Миланом, ни перед Кардиффом игроки "сливочных" не возвращали билетов обратно в клуб. Если раньше футболисты жаловались, что билетов не хватает, но теперь они не могут их сбыть.

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Газета отмечает, что сейчас те фанаты "сливочный", которые ранее купили билеты, пытаются их перепродать, хотя клуб запрещает это делать, или просто возвращают их в кассу.

Комментарии

oGranKrilin: Поздравления UEFA. Отличная идея финала в Киеве. И, что еще хуже, в следующем году финал Лиги Европы пройдет в экзотическом городе Баку в Кавказской Республике... Это помимо чемпионата в Катаре. Отвращение к бизнесу на футболе.

DibsЕсли они уже пытаются обмануть вас в Восточной Европе, если Вы не будете осторожны, это уже бесстыдство. Посмотрим, перестанут ли они экспериментировать с финалами в отдаленных местах и обратят внимание на болельщиков.

ferk-: Нужно просто не идти на стадион, когда они увидят его пустым, а номера останутся без клиентов, кому-то придется принимать меры по этому вопросу, если они сами этого не сделают, это сделает UEFA.

Ранее Marca сообщала, что киевские гостиницы отменяют бронь ради наживы на финале ЛЧ.

Отели столицы Украины подняли цены для туристов примерно в 100 раз.

 

 

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