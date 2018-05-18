Путешествие в Киев на финал Лиги Чемпионов становится кошмаром - Marca

Фанаты английского "Ливерпуля" и мадридского "Реала" массово отказываются ехать в Киев на финал Лиги чемпионов и сдают свои билеты из-за ненормалнього скачка цен на проживание, а также долгого изнурительного проезда.

Это стало настолько масштабной проблемой, что даже среди звездных фанов отсутствует ажиотаж по киевскому финалу ЛЧ. В британской прессе опасаются, что стадион на финал может не заполниться. Болельшики "Ливерпуля" даже обещали жаловаться на столичное ценообразование в UEFA.

Как сообщает испанская газета Marca, "Реал" активировал резервный список членов клуба из-за того, что те, у кого было право покупки билетов вне очереди, не берут их или сдают. Кроме того, в клуб начали возвращаться билеты, которые были выиграны в лотерею. Издание отмечает, что самая дешевая поездка из Испании на финал Лиги чемпионов в Киеве обойдется в 791 евро. Аналогичная ситуация у "Ливерпуля", который сообщил о переговорах с фанатами из резервного списка.

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Испанская газета также отмечает запредельные цены в киевских гостиницах и съемных квартирах. Средняя цена за ночь составляет около 700 евро, отмечает Marca. А квартира, которая в обычные дни стоит 48 евро, на день финального матча подскочила в цене до 300 евро. Два трехзвездочных отеля вчера предложили свои последние номера на 2100 евро, а другой - на 1,590.

Вариант квартиры еще хуже: одна квартира на 50 квадратныз метрах в 9 километрах от центра Киева сдается за 6300 евро, другая в 38 квадратных метров - 1685 евро.

Но больше всего испанскую прессу удивляет то, что звезды "Реала" не смогли распространить выданные им билеты среди своих знакомых и близких. Мадридский клуб сыграет в финале Лиги Чемпионов в четвертый раз за пять лет, однако ни перед Лиссабоном, ни перед Миланом, ни перед Кардиффом игроки "сливочных" не возвращали билетов обратно в клуб. Если раньше футболисты жаловались, что билетов не хватает, но теперь они не могут их сбыть.

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Газета отмечает, что сейчас те фанаты "сливочный", которые ранее купили билеты, пытаются их перепродать, хотя клуб запрещает это делать, или просто возвращают их в кассу.

Комментарии

oGranKrilin: Поздравления UEFA. Отличная идея финала в Киеве. И, что еще хуже, в следующем году финал Лиги Европы пройдет в экзотическом городе Баку в Кавказской Республике... Это помимо чемпионата в Катаре. Отвращение к бизнесу на футболе.

Dibs: Если они уже пытаются обмануть вас в Восточной Европе, если Вы не будете осторожны, это уже бесстыдство. Посмотрим, перестанут ли они экспериментировать с финалами в отдаленных местах и обратят внимание на болельщиков.

ferk-: Нужно просто не идти на стадион, когда они увидят его пустым, а номера останутся без клиентов, кому-то придется принимать меры по этому вопросу, если они сами этого не сделают, это сделает UEFA.

Ранее Marca сообщала, что киевские гостиницы отменяют бронь ради наживы на финале ЛЧ.

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