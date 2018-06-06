УЕФА вынес приговор по делу о флаге "ДНР" на матче "Рома" – "Шахтер"

УЕФА закрыл дисциплинарное дело в отношении вывешенного на трибунах болельщиков флага "ДНР" во время матча 1/8 финала Лиги чемпионов между итальянской "Ромой" и украинским "Шахтером".

Европейский футбольный союз в итоге решил оштрафовать "Рому" из-за действий фанатов на 7 тысяч евро. Клубу также вынесли предупреждение, сообщает ТСН.

Кроме того, за поведение болельщиков на первом матче полуфинала Лиги чемпионов против "Реала" (1:2) "Баварию" оштрафовали на 25 тысяч евро. Причиной стал выход фанатов на поле, а также демонстрация запрещенного баннера.

Оштрафовали и "Бешикташ" – на 34 тысяч евро – из-за блокировки проходов и бросания посторонних предметов на поле во время матча 1/8 финала с "Баварией" (1:3).

Ранее ФФУ также направила обращение к FARE с просьбой добавить в перечень запрещенной для демонстрации на футбольных матчах символики непризнанных "ДНР" и "ЛНР".

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Напомним, фанаты "Шахтера" во время матча с "Динамо" подожгли флаг "ДНР". Фотографию болельщики выставили в фан-группе в социальной сети.