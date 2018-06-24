На чемпионский бой Беринчик выехал на коне: видео

В субботу вечером, 23 июня, в Киеве состоялся боксерский вечер, в ходе которого украинец Денис Беринчик встретился с и колумбийцем Хосе Луисом Прието в бою за титул чемпиона мира в легком весе по версии WBO Oriental.

Беринчик одержал уверенную победу, а после пяти раундов Прието отказался выходить на шестой. Украинцу была присуждена победа техническим нокаутом.

Интересно, что на бой Беринчик выехал на коне, облачившись в красные шаровары и завернувшись в украинский флаг, под казацкий марш.

Напомним, ранее Беринчик рассказал о бескультурье украинских болельщиков.