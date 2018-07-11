Виду освистали на матче Хорватия - Англия

Болельщики освистали защитника сборной Хорватии по футболу Домагоя Виду во время полуфинального матча чемпионата мира 2018 года со сборной Англии.

Об этом сообщает "Советский спорт".

Отмечается, что фаны освистывали хорвата после каждого касания мяча во время встречи.

Ранее экс-футболист днепропетровского "Днепра" Матеус Насименто записал видеоролик в поддержку хорватского защитника Домагоя Виды, выкрикнув "Слава Украине!"

"Давай-давай, Хорватия! Слава Украине!" - прокричал он на камеру.

7 июля, сборная России уступила Хорватии в серии послематчевых пенальти со счетом 3:4. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 2:2.

После этого защитник сборной Хорватии Домагой Вида записал видео, в котором поприветствовал Украину. "Слава Украине!" - крикнул Вида, а Огнен Вукоевич добавил: "Это победа за "Динамо"и за Украину!" (Вида играл за "Динамо" с 2013-го по 2017-й; Огнен Вукоевич - с 2008-го по 2013-й. - Прим.).

В связи с этим международная федерация футбола (ФИФА) вынесла предупреждение Домагою Виде за "неспортивное поведение, противоречащее принципам честной игры".

В ответ украинские болельщики совершили "набег" на страницу ФИФА в Facebook. В ночь на вторник, 10 июля, они понизили среднюю оценку организации до 1,1 балла, а также оставили комментарии с лозунгом "Слава Украине!" на русском, украинском и английском языках. К атаке присоединился даже генпрокурор Украины Юрий Луценко.