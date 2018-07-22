Победив в финале WBSS, Усик поставил исторический рекорд Украины

Украинский боксер Александр Усик после победы над россиянином Муратом Гассиевым в финальном поединке Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) установил рекорд Украины, став чемпионом мира по версиям WBA и IBF.

Усик стал первым боксером в истории Украины, который объединил все 4 чемпионских пояса.

В мире в первом тяжелом весе было только два абсолютных чемпиона:

Эвандер Холифилд – в 1988 году,

О'Нил Белл – в 2006 году.

А вот у нашей страны абсолютных чемпионов не было вовсе, так как в супертяжелом весе в свое время поясами поровну владели братья Кличко, но при этом они наотрез отказываясь участвовать в бою друг против друга.

Крымчанин Усик – четвертый боксер в истории, завоевавший все четыре чемпионских пояса. Ранее этим могли похвастаться Теренс Кроуфорд, Бернард Хопкинс и Джермейн Тейлор.

Напомним, Александр Усик победил россиянина Мурата Гассиева в финальном поединке Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). Он получит кубок Мохаммеда Али, став абсолютным чемпионов мира в первом тяжелом весе.

Финал турнира прошел в ночь на 22 июля в спорткомплексе "Олимпийский". Усик одержал победу по единогласному решению трех судей (120:108, 119:109, 119:109). Украинский боксер защитил пояс по версии Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской организации (WBO), а также завоевал титулы Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF), которые раньше принадлежали Гассиеву.

Президент Украины Петр Порошенко также прокомментировал победу Александра Усика. "Украинский гимн, который раздался сегодня в Москве на весь мир, - это символ нашей борьбы, приближение нашей победы", - написал Порошенко в Twitter.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что предложит Порошенко присвоить боксеру Александру Усику звание Героя Украины. "Историческая победа нашего Александра Усика! В который раз он доказывает - сильнее украинцев в мире никого нет! Предложу президенту присвоить Александру звание Героя Украины!" - написал Гройсман.

Как сообщалось, Виталий Кличко объявил о возвращении на ринг. Мэр Киева на своей территории проведет бой с Льюисом.