Назван следующий соперник Усика

Следующий бой украинского чемпиона в первом тяжелом весе Александра Усика состоится с британцем Тони Белью в октябре или ноябре текущего года.

Как сообщает World Boxing News, украинец согласился выйти на ринг в Британии. Однако команда Усика проявила инициативу, чтобы следующий бой состоялся в Украине.

Промоутер британца Эдди Хирн заявил, что вероятнее всего встреча состоится в супертяжелом весе.

Отмечается, что вызов Белью бросил после получения чемпионского титула Усик. Британец ответил согласием и заявил, что отправит украинского боксера в нокаут.

Напомним, после победы над россиянином Муратом Гассиевым к украинскому абсолютному чемпиону в первом тяжелом весе Александру Усику обратился народный депутат Виталий Куприй, который заявил, что боксер должен поделить гонораром с бойцами ВСУ.