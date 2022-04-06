"Идите х**": жена футболиста Зинченко публично отправила всех россиян вслед за кораблем

Седан в интервью, отказалась говорить на русском языке.
Жена украинского футболиста Александра Зинченко журналист Влада Седан отправила всех россиян вслед на российским кораблем и заявила, что достукиваться до них бесполезно.
Седан в интервью Денисов TIME, отказалась говорить на русском языке.
"Мне несложно общаться на русском языке, но уже прошло более сорока дней войны. Все, что я могу сказать на этом языке, чтобы меня услышало как можно больше россиян: "Идите на х*й". Извиняться за эти слова я не буду. Это все. Теперь я хочу перейти на украинский язык. Я считаю, что после стольких дней войны продолжать попытки достучаться до русского народа не имеют никакого смысла. Лучше подойду и трижды головой об стену ударюсь. Пользы получу больше. Как минимум, кровоснабжение в голове улучшится. К сожалению, там не к кому стучать. Может, перед ними на колени еще стать? Делать этого не буду, дальше буду общаться только на украинском языке", - сказала Седан.
Влада Седан родом из Винницы. Она рассказала, что ее родные отказались эвакуироваться, хотя клуб Манчестер Сити, за который играет Александр Зинченко, предлагал помощь. Отец Седан пошел в территориальную оборону.
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Как ранее сообщали, оккупанты разбомбили дом Александра Усика в Киевской области. Екатерина Усик показала, что натворили российские войска.
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