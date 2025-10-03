Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Известный ведущий похвастался подарками от экс-супруга Лорак: "Он мне присылает"

Кристина Трохимчук
3 октября 2025, 05:47
56
Слава Соломка поделился подробностями отношений с бизнесменом Муратом Налчаджиоглу.
Слава Соломка, Мурат Налчаджиоглу, Ани Лорак
Слава Соломка рассказал об отношениях с экссом Лорак Муратом Налчаджиоглу / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Слава Соломка, Ани Лорак

Вы узнаете:

  • Экс-супруг Ани Лорак прислал подарки Славе Соломке
  • Какие отношения между ними

Известный украинский ведущий Слава Соломка неожиданно рассказал о своей дружбе с бизнесменом Муратом Налчаджиоглу - бывшим мужем певицы-предательницы Ани Лорак. Слава похвастался, что даже получает от него подарки. Об этом ведущий рассказал в программе "По хатам".

Соломка признался, что Мурат ненавидит, когда его ассоциируют только с Лорак, ведь сейчас он активно занимается собственным делом.

видео дня

"У меня есть друг, у нашей компании есть друг Мурат. У него компания, он руководитель компании. У них там есть и косметика, и духи, все разное. Это полностью все турецкое производится, оно качественное. И периодически я от него получаю подарки, он мне присылает", - поделился ведущий.

Мурат Налчаджиоглу
Мурат Налчаджиоглу делает подарки Славе Соломке / фото: instagram.com, Мурат Налчаджиоглу

Соломка также рассказал, что пользуется подарками от Мурата, ведь уже десять лет проходит терапию, пытаясь набрать вес.

"Это очень крутая штука, кстати, для набора веса. Это то, что мне нужно. Я же спортом занимаюсь и я пытаюсь набрать вес", - пояснил он.

Ани Лорак - личная жизнь

Предательница Украины Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу поженились в 2009 году и долгое время считались образцовой парой. Однако брак распался после громкого скандала с многочисленными изменами мужа. Несмотря на официальный развод в 2019 году, их отношения еще долго оставались темой для обсуждений в СМИ.

Любишь слухи и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что певица Ани Лорак, которая сейчас живет в России и не высказывается относительно войны в Украине, отпраздновала день рождения в Париже. Внимание поклонников привлек факт, что бывший муж Лорак, бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, в свое время тоже организовывал для нее такое празднование.

Также Ани Лорак вместе с мужем Исааком Виджраку посетила ресторан с видом на Эйфелеву башню, а Исаак исполнил для Лорак песню на французском языке. Предательница поблагодарила мужа за прекрасный день и пообещала не забыть его.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Мурат Налчаджиоглу

Мурат Налчаджиоглу - турецкий бизнесмен. Бывший муж певицы Ани Лорак (2009-2019), отец ее единственной дочери Софии (2011). Живет на две страны - Украину и Турцию.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ могла возобновить тайные поставки оружия из КНДР

РФ могла возобновить тайные поставки оружия из КНДР

07:10Мир
Украина под массированной ракетно-дроновой атакой, в крупных городах раздаются взрывы

Украина под массированной ракетно-дроновой атакой, в крупных городах раздаются взрывы

02:38Война
Оборона Украины в новом формате: Сырский раскрыл четкий план противодействия "Шахедам"

Оборона Украины в новом формате: Сырский раскрыл четкий план противодействия "Шахедам"

01:44Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 2 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 2 октября: что происходит на фронте (обновляется)

"Я заплакала": Мозговая показала, в какую страну увезла дочь от Аксельрода

"Я заплакала": Мозговая показала, в какую страну увезла дочь от Аксельрода

Китайский гороскоп на завтра 3 октября: Кроликам - стресс, Козлам - ложь

Китайский гороскоп на завтра 3 октября: Кроликам - стресс, Козлам - ложь

Украина под массированной ракетно-дроновой атакой, в крупных городах раздаются взрывы

Украина под массированной ракетно-дроновой атакой, в крупных городах раздаются взрывы

"Придется отступить": в ВСУ сделали важное заявление о боях за Покровск

"Придется отступить": в ВСУ сделали важное заявление о боях за Покровск

Последние новости

07:10

РФ могла возобновить тайные поставки оружия из КНДР

05:47

Известный ведущий похвастался подарками от экс-супруга Лорак: "Он мне присылает"

05:16

Гороскоп на завтра 4 октября: Скорпионам - необычные события, Козерогам - ссора

04:30

День вознаграждений: шесть знаков зодиака будут купаться в достатке 3 октября

04:09

Не просто игра: почему коты гоняются за лазером и какая в этом опасностьВидео

Путин поставил себе дедлайн в полгода, он откроет "второй фронт" против Запада - ЧаленкоПутин поставил себе дедлайн в полгода, он откроет "второй фронт" против Запада - Чаленко
03:30

Почему клубнику лучше сажать осенью: названы идеальные сроки посадкиВидео

02:38

Украина под массированной ракетно-дроновой атакой, в крупных городах раздаются взрывы

02:30

"До сих пор": Джордж Клуни дал редкий комментарий о "секретных" детях от Амаль

02:00

Нужен тест ДНК: Анастасия Стоцкая показала дочь - копию путиниста Киркорова

Реклама
01:44

Оборона Украины в новом формате: Сырский раскрыл четкий план противодействия "Шахедам"

01:25

Беременная Марина Бех-Романчук довела мужа до слез: что случилосьВидео

01:23

До 15 октября ТОП-3 знака накроет волна счастья: кому звезды сулят перемены

00:58

"Был на той стороне": у Даниэля Салема произошли серьезные перемены в службе

00:36

Неудачный старт в Лиге конференций: Шовковский намекнул на неожиданные причины

02 октября, четверг
23:39

Надя Дорофеева сообщила о болезни: "Сейчас изнуренная"

23:37

"Не хочу нагнетать, но...": Андрющенко призвал жителей большого города выехать

23:14

"Купянск на грани": эксперт дал неутешительный развитию ситуации

23:09

Табун "Шахедов" атакует Украину: работает ПВО, тревога распространяется по стране

22:45

РФ готовит новую массированную атаку - рой БпЛА уже над Украиной, наготове Ту-95МС

22:11

Принц Уильям разоткровенничался о диагнозах Кейт и короля Чарльза

Реклама
21:54

Москва готовится "украсть" ЗАЭС - ее может остановить только один сценарий

21:53

Цена на хлеб ползет вверх: эксперт раскрыл, насколько может взлететь стоимость

21:38

Большинство людей совершают ошибку: где ни в коем случае нельзя ставить духи

21:32

Цирроз: умер популярный российский актер

21:18

"Будет на ее совести": Роман Сасанчин высказался о разводе с женой

21:12

Почти не ломаются: эксперты назвали ТОП-3 лучшие подержанные авто до $13 000

21:10

Одна вещь развязывает руки мошенникам: водителей предупредили о большой ошибке

21:09

"Что нам мешает": Путин пригрозил ударами по украинским АЭС

20:50

Это делают почти все: распространенная привычка водителей "убивает" коробку передач

20:41

117 лет и ни одной тяжелой болезни: секрет долголетия самой старой женщины в мире

20:36

Мокрый снег, дожди и штормовой ветер: названа область, где будет очень холодно

20:34

Мария Яремчук сделала срочное публичное заявление - как она сейчас выглядит

20:17

"Позорище нашей страны": что вычудила Настя Каменских на борту самолета

20:12

Рыбак понятия не имел, кто "клюнет" на спиннинг: какой сюрприз выловил "счастливчик"

19:51

Они могут "украсть" все – пчеловод раскрыл осенние ошибки ухода за пчелами

19:47

Почему женщины живут дольше мужчин - ученые поставили точку в вопросе

19:44

Путин назвал причину вторжения в Украину и набросился с обвинениями на ЗападВидео

19:25

Знают единицы: что обязательно сделать с одеждой после покупки в секонд-хенде

19:10

Путин готовится украсть ЗАЭС: способен ли Кремль устроить новую "Фукусиму"мнение

18:51

Берег его все месяцы: военный признался, что помогло ему пережить пленФото

Реклама
18:49

Что на самом деле делает кот, когда хозяина нет дома: раскрыт опасный нюанс

18:46

"Это единственная причина": в ВМС признались, почему Крымский мост до сих пор стоит

18:32

"Будет что-то большее": Зеленский заинтриговал заявлением о новом оружии для ударов по РФ

18:31

Путин готов пожертвовать регионами РФ - раскрыт сценарий блэкаутов в России

18:25

"Я был в плену 1267 дней": военные впервые поговорили с родными, не сдерживая слезФотоВидео

18:01

США послали сигнал России о войне - какие новые проблемы ждут ПутинаВидео

17:33

Курс доллара и евро резко поднялся: сколько будет стоить валюта 3 октября

17:14

Поздравления с Днем учителя 2025 - красивые картинки и теплые пожелания

17:04

"Я не знала жив ли он": мать со слезами узнала об освобождении сына из пленаВидео

16:48

"Набросились на меня" известная певица попала в переделку из-за Ирины Билык

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять