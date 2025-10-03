Известный ведущий похвастался подарками от экс-супруга Лорак: "Он мне присылает"

Слава Соломка поделился подробностями отношений с бизнесменом Муратом Налчаджиоглу.

Слава Соломка рассказал об отношениях с экссом Лорак Муратом Налчаджиоглу / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Слава Соломка, Ани Лорак

Известный украинский ведущий Слава Соломка неожиданно рассказал о своей дружбе с бизнесменом Муратом Налчаджиоглу - бывшим мужем певицы-предательницы Ани Лорак. Слава похвастался, что даже получает от него подарки. Об этом ведущий рассказал в программе "По хатам".

Соломка признался, что Мурат ненавидит, когда его ассоциируют только с Лорак, ведь сейчас он активно занимается собственным делом.

"У меня есть друг, у нашей компании есть друг Мурат. У него компания, он руководитель компании. У них там есть и косметика, и духи, все разное. Это полностью все турецкое производится, оно качественное. И периодически я от него получаю подарки, он мне присылает", - поделился ведущий.

Мурат Налчаджиоглу делает подарки Славе Соломке / фото: instagram.com, Мурат Налчаджиоглу

Соломка также рассказал, что пользуется подарками от Мурата, ведь уже десять лет проходит терапию, пытаясь набрать вес.

"Это очень крутая штука, кстати, для набора веса. Это то, что мне нужно. Я же спортом занимаюсь и я пытаюсь набрать вес", - пояснил он.

Ани Лорак - личная жизнь

Предательница Украины Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу поженились в 2009 году и долгое время считались образцовой парой. Однако брак распался после громкого скандала с многочисленными изменами мужа. Несмотря на официальный развод в 2019 году, их отношения еще долго оставались темой для обсуждений в СМИ.

Ранее Главред сообщал, что певица Ани Лорак, которая сейчас живет в России и не высказывается относительно войны в Украине, отпраздновала день рождения в Париже. Внимание поклонников привлек факт, что бывший муж Лорак, бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, в свое время тоже организовывал для нее такое празднование.

Также Ани Лорак вместе с мужем Исааком Виджраку посетила ресторан с видом на Эйфелеву башню, а Исаак исполнил для Лорак песню на французском языке. Предательница поблагодарила мужа за прекрасный день и пообещала не забыть его.

О персоне: Мурат Налчаджиоглу Мурат Налчаджиоглу - турецкий бизнесмен. Бывший муж певицы Ани Лорак (2009-2019), отец ее единственной дочери Софии (2011). Живет на две страны - Украину и Турцию.

