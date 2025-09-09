Укр
Он съедет: как третья беременность Тодоренко рушит ее брак

Кристина Трохимчук
9 сентября 2025, 14:07
88
Третья беременность ухудшила отношения Тодоренко с Топаловым.
Влад Топалов, Регина Тодоренко
Регина Тодоренко рассказала о проблемах в браке с Владом Топаловым / фото: t.me/todorenkoregina

Вы узнаете:

  • Здоровье беременной Регины Тодоренко ухудшилось
  • Как это отразилось на отношениях бывшей ведущей "Орла и решки" с мужем

Предательница Украины телеведущая Регина Тодоренко призналась, что беременность ухудшила не только ее здоровье, но и может нанести непоправимый вред отношениям с мужем. Запроданка рассказала об этом в личном Telegram-канале.

По словам Тодоренко, ее состояние на поздних сроках беременности оставляет желать лучшего. Ведущая страдает от недостатка сна, так как постоянно просыпается ночью. Она считает это частью подготовки к будущему нелегкому материнству.

видео дня
Регина Тодоренко
Регина Тодоренко показала себя на позднем сроке беременности / фото: t.me/todorenkoregina

"Я все чаще просыпаюсь среди ночи. Кажется, тело устало, а вот мысли — наоборот, бодрствуют и роятся в голове. Лежу, ворочаюсь, ищу удобное положение, перекладываю подушку с боку на бок, считаю движения малыша… И понимаю — это и есть моя новая "ночная реальность" на ближайший год", — поделилась Тодоренко.

Регина Тодоренко
Регина Тодоренко - отношения с Топаловым / фото: t.me/todorenkoregina

Позже она призналась, что такой режим начинает негативно сказываться на семейных отношениях. Ей часто приходится будить мужа, чтобы поговорить или попросить помощи. По словам Регины, Владу Топалову не очень нравится просыпаться по ночам, и он может вскоре принять меры.

"Надеюсь, не придется его больше будить, а то через неделю, боюсь, он съедет на диван в гостиную", — пожаловалась предательница.

Раньше Главред сообщал, что Регина Тодоренко призналась в склонности ее организма к неизлечимой болезни. Ведущая сделала специальный генетический тест и признала неутешительный прогноз.

Также муж Регины Тодоренко Влад Топалов пожаловался на их брак. По его словам, их семье не хватает финансовых средств. Топалов признал, что их семье с Региной свойственны многие проблемы обычных пар.

О персоне: Регина Тодоренко

Регина Тодоренко - ведущая, актриса, певица украинского происхождения. Бывшая участница группы Real O. Получила известность благодаря тревел-шоу "Орел и решка". Живет и строит карьеру в РФ даже после начала полномасштабной войны. В связи с этим с сентября 2022 находится под санкциями Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Регина Тодоренко Влад Топалов новости шоу бизнеса
