Лорак появилась на публичном мероприятии и рассказала о личном.

Ани Лорак и Исаак Виджраку показывают совместные фото / коллаж: Главред, фото: instagram.com/anilorak/

Когда-то украинская певица, а теперь предательница Украины Ани Лорак, которая продолжает зарабатывать кровавые российские рубли, странным образом отреагировала на вопрос о возможной будущей свадьбе.

Как пишет российский пропагандистский ресурс People talk, журналисты спросили, когда у Лорак и ее йога-инструктора планируется церемония. "Поживем — увидим", — сухо заявила певица. Также она добавила, что возможную свадьбу видит "душевной".

Пользователи также стали сразу предполагать, что любящая обслуживающий персонал запроданка, уже не так уверена в предстоящем мероприятии. А возможно, передумал и сам мужчина.

Кто такая Ани Лорак Ани Лорак – народная артистка Украины, которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, поясняя свою позицию "вне политики". Лорак воспитывает дочь от турецкого гражданина, а также встречается с инструктором йоги.

Напомним, ранее Главред писал, что предательница Лорак замахнулась на легендарный хит Уитни Хьюстон I Will always love you. Певица, которая отчаянно пытается спасти свою карьеру в террористической России, пришла на шоу к актеру Станиславу Ярушину, который прославился благодаря роли Антона сериала "Универ".

А также стало известно, что Ани Лорак прервала траур по своему отцу ради вечеринки. Певица без намека на скорбь заявилась на День рождения певца-путиниста Филиппа Киркорова.

