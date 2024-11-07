Вы узнаете:
- Будет ли у Лорак свадьба
- Что ответила певица
Когда-то украинская певица, а теперь предательница Украины Ани Лорак, которая продолжает зарабатывать кровавые российские рубли, странным образом отреагировала на вопрос о возможной будущей свадьбе.
Как пишет российский пропагандистский ресурс People talk, журналисты спросили, когда у Лорак и ее йога-инструктора планируется церемония. "Поживем — увидим", — сухо заявила певица. Также она добавила, что возможную свадьбу видит "душевной".
Пользователи также стали сразу предполагать, что любящая обслуживающий персонал запроданка, уже не так уверена в предстоящем мероприятии. А возможно, передумал и сам мужчина.
Кто такая Ани Лорак
Ани Лорак – народная артистка Украины, которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, поясняя свою позицию "вне политики". Лорак воспитывает дочь от турецкого гражданина, а также встречается с инструктором йоги.
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Напомним, ранее Главред писал, что предательница Лорак замахнулась на легендарный хит Уитни Хьюстон I Will always love you. Певица, которая отчаянно пытается спасти свою карьеру в террористической России, пришла на шоу к актеру Станиславу Ярушину, который прославился благодаря роли Антона сериала "Универ".
А также стало известно, что Ани Лорак прервала траур по своему отцу ради вечеринки. Певица без намека на скорбь заявилась на День рождения певца-путиниста Филиппа Киркорова.
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