Евгений Петросян подал встречный иск к Елене Степаненко

Петросян предлагал делить имущество надвое, но Степаненко отказалась

Известный российский юморист Евгений Петросян подал встречный иск к своей супруге Елене Степаненко в рамках бракоразводного процесса.

"Евгений Ваганович подал встречное исковое заявление. Дело в том, что Елена Григорьевна подала иск, который формулируется как о расторжении брака и о разделе имущества. Но дело в том, что она так увлеклась разделом имущества, что забыла о самом разводе", – рассказал юрист артиста Сергей Жорин, сообщает Интерфакс.

По словам адвоката, вот как раз в этом иске речь и идет о расторжении брака, который "на самом деле фактически давно уже не существует, и о том, чтобы все имущество было разделено поровну".

Читайте также"Сохраню уважение". Петросян впервые прокомментировал развод со СтепаненкоАдвокат уточнил, что Петросян изначально, еще до иска Степаненко, предлагал ей разойтись полюбовно и поделить имущество напополам

"Однако Елена Григорьевна почему-то желает получить большую часть имущества. Не знаю, на что она рассчитывает, может быть на своих влиятельных покровителей", – отметил Жорин.

Напомним, о начале бракоразводного процесса Петросяна и Степаненко стало известно недавно. Позднее адвокат Сергей Жорин рассказал о том, что оба юмориста давно не ведут супружескую жизнь. Затем СМИ узнали, с какой женщиной сейчас проводит свое время 72-летний Петросян.