В новом сезоне «Орел и решка» неожиданно сменили ведущего

Евсей Ковалев - новый "народный" ведущий тревел-шоу

Названо имя нового ведущего популярного трэвел-шоу "Орел и Решка. Перезагрузка", который станет напарником Анастасии Ивлеевой.

Как сообщается на странице проекта в Instagram, молодого человека увидели менеджеры программы на кастинге.

Новый ведущий программы - Евсей Ковалев - имеет большой опыт путешествий и умеет выживать в разных условиях.

"Друзья! Вот он! Наш счастливый 578-й, человек-приключение, путешественник-самоучка и, наверное, самый экономный новый ведущий "Орел и Решка. Перезагрузка" - Евсей Ковалев", - сообщили в Сети.

В публикации добавили, что у Евсея пока нет толпы фанатов и ему не доводилось пользоваться "Золотой картой".

"Мы нашли его, или он нашел нас на нашем народном кастинге. До участия в "Орле и Решке" Евсей уже успел поблуждать по миру и нахвататься экстрима. Он уже умеет выживать за копейки, ставить палатку на мерзлой земле, гоняться за выдрами и снимать там, где снимать нельзя. С золотой картой, правда, Евсей еще не знаком, у него нет толп фанатов и миллионов подписчиков, но все только начинается", - рассказали на странице шоу.

Новый сезон шоу с Настей Ивлеевой и Евсеем Ковалевым выйдет в сентябре. Однако пять первых выпусков в записи зрители увидят с нынешним ведущим Антоном Птушкиным.

Напомним, новая ведущая "Орла и Решки", экс-солистка группы "Real O" Алина Астровская похвасталась стройной фигурой.