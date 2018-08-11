«Ножки-булочки». Каменских показала фигуру на пляже в Италии: опубликованы фото

NK похвасталась фигурой в Италии / Instagram/Настя Каменских

Популярная украинская певица Настя Каменских отправилась на отдых в солнечную Италию, где продемонстрировала на пляже свои обворожительные формы.

В Instagram знаменитость опубликовала горячие фото, на которых подписчики могут рассмотреть ее постройневшую фигуру.

На снимках Настя Каменских позировала перед камерой в купальнике, засветив стройное тело и аппетитные формы. Пользователи сети обратили внимание, что рядом со звездой стоит книга, поэтому люди с восторгом комментировали пикантное фото NK.

Также Каменских похвасталась соблазнительными формами в коричневом купальнике. Выглядела певица очень соблазнительно, прищурив глаза от солнца.

«Ножки-булочки», «Завидую по-хорошему. Италия - моя мечта», «Фотографировал мужчина в панаме. Как думаете кто это?», «Сладкая женщина. Просто класс», «Глаз не отвести», - написали подписчики в комментариях.

/ Instagram/Настя Каменских

Напомним, NK также показала фото летнего образа, который она выбрала для прогулок по Италии.