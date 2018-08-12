Джим Керри высмеял Трампа за намерения создать космические войска

Актер назвал инициативу президента «глупостью».
Американский актер Джим Керри опубликовал карикатуру, в которой высмеял планы Белого дома по созданию к 2020 году космических войск США.
"Ваше президентство все менее популярно? Тогда взывайте к космическим силам! Вперед за пределы глупости!", - написал Керри.
Напомним, вице-президент США Майк Пенс заявил, что в планах страны создать к 2020 году новый, шестой род войск, которым станут военно-космические силы.
Ранее Трамп выдал распоряжение о начале разработки над созданием Космических сил.