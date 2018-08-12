Джим Керри высмеял Трампа за намерения создать космические войска

Джим Керри считает, что Трамп уже в США не популярен / REUTERS

Американский актер Джим Керри опубликовал карикатуру, в которой высмеял планы Белого дома по созданию к 2020 году космических войск США.

"Ваше президентство все менее популярно? Тогда взывайте к космическим силам! Вперед за пределы глупости!", - написал Керри.

/ Фото: Twitter/Джим Керри

Напомним, вице-президент США Майк Пенс заявил, что в планах страны создать к 2020 году новый, шестой род войск, которым станут военно-космические силы.

Ранее Трамп выдал распоряжение о начале разработки над созданием Космических сил.