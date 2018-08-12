«Это безумие пройдет». Муж Вайкуле прокомментировал заявление о Крыме

Муж Лаймы Вайкуле считает, что все должны руководствоваться законом / glamurchik.tochka.net

Гражданский муж и продюсер латвийской певицы Лаймы Вайкуле Андрей Латковский заявил, что они не могут ездить с концертами в аннексированный Крым, поскольку это запрещено законом.

«Мы ничего плохого не сделали и не сделаем. Это безумие рано или поздно пройдет. Лучше это не комментировать. Она нормальный человек, любит и Россию, и Украину, и Грузию, и Америку – всех», - цитирует менеджера певицы «Говорит Москва».

Латковский подчеркнул, что Вайкуле действует не из соображений неприязни, а руководствуется принципом " если нельзя – не поедет".

Напомним, Вайкуле заявила о том, что не поедет с концертами в аннексированный Россией Крым, несмотря на щедрые финансовые предложения.

Как ранее сообщалось, в России Вайкуле предрекли проблемы из-за позиции по Крыму.