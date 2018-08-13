"Журналисты — провокаторы и вруны": Лайма Вайкуле прокомментировала скандал вокруг своего заявления о Крыме

13 августа 2018, 19:29

По ее словам, ей все равно, чем может закончиться этот скандал.

Лайма Вайкуле
Лайма Вайкуле в шоке от реакции на свое высказывание о Крыме. / https://24smi.org

Латвийская певица Лайма Вайкуле, которая заявила о том, что не поедет с концертами в аннексированный Россией Крым, несмотря на щедрые финансовые предложения, шокирована реакцией на свое высказывание.

"Я даже не представляла, что люди такие звери. Скажу откровенно. Может быть, потому, что я никогда не смотрю телевизор. Я сейчас первый раз его включила посмотреть, какая реакция, что там происходит <…> Мне кажется, что люди сошли с ума. Они абсолютно зомбированы. Они даже не слышат, что говорят <…> Журналисты — провокаторы и вруны, вот мои впечатления", — цитирует комментарий певицы латвийским журналистам РИА Новости.

По ее словам, ей все равно, чем может закончиться этот скандал. Она лишь высказала сожаление по поводу поведения ее коллег по цеху.

"Они показали свое лицо. Они бедные люди, которые не знают, как себя показать. Я даже не знаю, что сказать. Я в жизни не комментировала ни одного артиста, который что-то делал. Это просто стыдно, злобно и некрасиво. Это ревность, зависть. Это ужасно. Противно просто", — уверена Лайма.

Как ранее сообщалось, в России Вайкуле предрекли проблемы из-за позиции по Крыму.

Ранее директор Лаймы Вайкуле Алексей Яковлев предложил воспринимать заявление певицы о Крыме «в меру своей испорченности». Он добавил, что эта история «раздута».

Гражданский муж и продюсер Вайкуле Андрей Латковский заявил, что они не могут ездить с концертами в аннексированный Крым, поскольку это запрещено законом.

А скандальный российский актер Станислав Садальский, комментируя высказывание певицы, заявил о том, что не намерен ехать в Украину, поскольку там якобы "обижают русских". Он также добавил, что в Латвии "также отвратительно относятся к русским". 

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Крым Лайма Вайкуле аннексия Крыма
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