"Аппетитная". Настя Каменских на отдыхе покрасовалась в ярком купальнике

Каменских / instagram.com/kamenskux

Известная украинская певица Настя Каменских выложила в Сеть новую фотографию из отдыха в Италии, на которой запечатлена в ярком купальнике.

Фото было сделано в Позитано, говорится на странице артистки в Instagram.

Исполнительница позировала в красном купальнике на фоне побережья. Снимок за 11 часов собрал свыше 77 тысяч лайков.

"Благодаря моему сексуальному фотографу", — подписала фото певица.

Снимок похвалили ряд интернет-пользователей. "Аппетитная", — поделилась мнением slezy_angela. "Горячая ты красавица", — написал antoxin11. "Не худейте больше! Вы очень привлекательная", — считает olay.77.31.

Каменских / instagram.com/kamenskux

Ранее украинский продюсер, автор и исполнитель песен Алексей Потапенко (Потап), который выступал с Настей Каменских в дуэте под названием "Потап и Настя", поделилась в соцсети снимками из итальянского Сорренто.