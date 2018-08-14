"Аппетитная". Настя Каменских на отдыхе покрасовалась в ярком купальнике

Фото певицы в соцсети собрало десятки тысяч лайков.
Известная украинская певица Настя Каменских выложила в Сеть новую фотографию из отдыха в Италии, на которой запечатлена в ярком купальнике.
Фото было сделано в Позитано, говорится на странице артистки в Instagram.
Исполнительница позировала в красном купальнике на фоне побережья. Снимок за 11 часов собрал свыше 77 тысяч лайков.
"Благодаря моему сексуальному фотографу", — подписала фото певица.
Снимок похвалили ряд интернет-пользователей. "Аппетитная", — поделилась мнением slezy_angela. "Горячая ты красавица", — написал antoxin11. "Не худейте больше! Вы очень привлекательная", — считает olay.77.31.
Ранее украинский продюсер, автор и исполнитель песен Алексей Потапенко (Потап), который выступал с Настей Каменских в дуэте под названием "Потап и Настя", поделилась в соцсети снимками из итальянского Сорренто.