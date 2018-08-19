Кардашьян показала аппетитные формы в купальнике: опубликованы фото

19 августа 2018, 20:25

Папарацци подловили актрису во время фотосессии в Майами.

  • Кардашьян в бикини на пляже The Daily Mail
  • Кардашьян в бикини на пляже The Daily Mail
  • Кардашьян в бикини на пляже The Daily Mail
  • Кардашьян в бикини на пляже The Daily Mail
  • Кардашьян в бикини на пляже The Daily Mail
  • Кардашьян в бикини на пляже The Daily Mail
  • Кардашьян в бикини на пляже The Daily Mail
Известная американская звезда реалити-шоу и бизнесвумен Ким Кардашьян приняла участие в профессиональной фотосессии на пляже в Майами.

Папарацци The Daily Mail показали снимки задолго до официального обнародования нового фотообраза знаменитости.

Знаменитая модель и бизнесвумен примерила розовое бикини и белый топ без нижнего белья, засветив пышные ягодицы и стройную талию в пляжном наряде.

Съемки прошли на роскошном пляже. Ким Кардашьян ходила по песку, демонстрируя свои аппетитные формы. Кроме этого, по замыслу фотографа, модель соблазнительно пила воду, намочив свой топ.

Напомним, ранее Кардашьян была замечена папарацци в откровенном и обтягивающем латексно-кожаном наряде с сестрой Кортни в крупном торговом центре.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Ким Кардашьян фигура аппетитные формы Пышные ягодицы
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
21:56
Советник Кернеса на Lexus стал участником ДТП с тремя погибшими
21:25
В Черновцах депутат залез в кабинет мера через окно: опубликовано видео Видео
21:01
В Македонии из-за столкновения погибли парапланеристы из Украины и Британии
20:36
Трамп депортирует Меланию, если та рискнет с ним развестить - экс-помощница Трампа
20:25
Кардашьян показала аппетитные формы в купальнике: опубликованы фото Фото
19:57
Жуткое ДТП в Сумах: патрульный автомобиль сбил на тротуаре группу пешеходов Видео
19:25
В России призвали "не уподобляться сородичам" и принять извинения Федорива
19:25
Ливень в Киеве затопил археологические раскопки на Почтовой
19:08
Иран обвинил США в подготовке государственного переворота
18:44
Эксперт рассказал, почему Киев затапливает после каждого дождя
18:08
"Пощаде здесь нет места": в Украине предложили обложить Австрию санкциями за приглашение Путина на свадьбу
17:52
Россия стянула в Крым военную технику и солдат
17:28
Появились видео, как на свадьбе главы МИД Австрии гости зажигали под украинские песни Видео
17:16
Фотограф выложил фото с репетиции парада 18 августа с Киеве Фото
17:00
"В СВ за 2000 грн параша смердит также, как и в плацкарте": во Львове скандал из-за работы поездов
16:52
Допародировался: экс-комика назначили премьер-министром Словении
16:21
Путина пригласили на еще одну европейскую свадьбу
15:56
Порошенко одобрил закон о коллективной собственности на землю
15:45
"Пусть подыхает": стала известна неофициальная позиция Кремля по Сенцову Видео
15:30
Минобороны начало расследование по факту ДТП с СЗРК "Бук"
15:06
Появились фото и видео смертельной аварии под Винницей, среди пострадавших – ребенок Фото Видео
14:38
Ученые выяснили, кто умнее – женщины или мужчины
14:24
Обрушение моста в Генуе: стало известно официальное число жертв Видео
13:32
"Дети подохли, зато Крымский мост построен": Панин на видео поблагодарил Путина за Керченский мост Видео
13:30
Украинский футболист объяснил, почему отвернулся от флага России во время исполнения гимна
12:59
Дубинский: На военном параде-2018 Bentley Пашинского будет самым высокотехнологичным достижением за годы войны Видео
12:31
СМИ выяснили, что Wizz Air отменяет один из рейсов в Украину
11:58
Ночной ливень в Киеве: на центральной магистрали провалился асфальт, опубликованы фото Фото Видео
11:26
В чемпионате Украины фанаты устроили драку прямо на поле, видео
10:53
Европейский тип репродукции: демограф рассказала, почему вымирание украинцев неминуемо
10:32
Преображение Господне: все, что надо знать о Яблочном спасе – от примет до поздравлений Видео
10:23
Синоптики предупредили о грозах: Киеву грозит новый потоп Видео
09:54
"Минск пробуксовывает": в Кремле рассказали о переговорах Меркель с Путиным Видео
09:25
"Вокруг кружат метеоакулы": синоптик рассказала, когда в Киеве прекратятся ливни Видео
08:55
Валютные "качели": эксперты рассказали, стоит ли украинцам скупать доллары Видео
08:34
Танцы с бубнами, или Как шаманы захватывают Украину мнение
08:18
Боевики пустили в ход минометы и вооружение БМП: в штабе ООС назвали потери бойцов ВСУ
07:54
Стала известна вероятная причина смертельного ДТП с украинским автобусом в Польше Видео
07:41
"До чего себя довела ради денег!": пикантное фото "Роксоланы" Мерьем Узерли разозлило фанатов
07:22
Плавающие авто и затопленный торговый центр: Киев снова утонул после мощного ливня Фото Видео
07:12
Поздравления с Яблочным спасом-2018: короткие смс и анимированные картинки GIF
06:55
Сам себя высек: как Муженко демонстративно оскорбил добровольцев мнение
06:32
"Выносят мозг по мелочам". Мужчины под какими знаками Зодиака самые невыносимые
06:14
Катастрофа близко: половина жителей Земли рискует остаться без пресной воды
05:46
Одесская Барби поделилась постельным фото
05:19
"Не дадим майданов делать": В Совфеде РФ грозят разделом Украины
04:53
Украинские провайдеры могут повысить тарифы на интернет
04:04
"Красивая попа": экс-Nikita похвасталась аппетитной фигурой в прозрачном боди Видео
03:37
В США сатанисты установили статую дьявола, опубликовано видео Видео
03:08
"Перекресток культур". Американский астронавт показал фото Черного моря из космоса
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять