Кардашьян показала аппетитные формы в купальнике: опубликованы фото

Известная американская звезда реалити-шоу и бизнесвумен Ким Кардашьян приняла участие в профессиональной фотосессии на пляже в Майами.

Папарацци The Daily Mail показали снимки задолго до официального обнародования нового фотообраза знаменитости.

Знаменитая модель и бизнесвумен примерила розовое бикини и белый топ без нижнего белья, засветив пышные ягодицы и стройную талию в пляжном наряде.

Съемки прошли на роскошном пляже. Ким Кардашьян ходила по песку, демонстрируя свои аппетитные формы. Кроме этого, по замыслу фотографа, модель соблазнительно пила воду, намочив свой топ.

Напомним, ранее Кардашьян была замечена папарацци в откровенном и обтягивающем латексно-кожаном наряде с сестрой Кортни в крупном торговом центре.