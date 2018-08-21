"Нереальная Тина": Кароль восхитила элегантным красным нарядом

Тина Кароль покрасовалась в красном наряде / instagram.com/tinakaroll

Известная украинская певица Тина Кароль отыграла концерт в одном из киевских ТРЦ, м выбрала огненно-красный наряд для выступления.

На своей странице в Instagram артистка поделилась фото, на которых позирует в костюме бренда Fannieschiavoni: удлиненный красный пиджак с металлической вставкой, и зауженные брюки. Образ знаменитость дополнила классической прической – локонами и красной помадой.

Подписчики восхитились нарядом знаменитости, оставив ей десятки комплиментов.

"Нереальная Тина", "Вы настолько божественные, что я слепну от красоты"¸ "Слишком очаровательная!", "Очень красивий образ totalred", "Жесть, какая красивая!", - расхваливали подписчики.

Ранее Тина Кароль с сыном в день рождения покойного мужа отправилась к морю.