Тина Кароль с сыном в день рождения покойного мужа отправилась к морю

Тина Кароль показала фото с сыном / https://www.instagram.com/tina_karol/

Известная украинская певица Тина Кароль поделилась снимками с повзрослевшим сыном Вениамином.

Знаменитость в день рождения покойного мужа Евгения Огира отправилась с сыном на пляж, атмосферные фото она выложила на своей странице в Instagram. На черно-белых снимках артистка запечатлена с Вениамином, который для фотосета выбрал черную шляпу. Снимки Кароль оставила без подписи.

Публикация от Tina Karol (@tina_karol) 14 Авг 2018 в 10:14 PDT

Также в Instagram-сториз знаменитость выложила еще одно черно-белое фото, на котором запечатлена Кароль, с надписью: "С Днем рождения, моя вечность! ".

14 августа покойному мужу артистки исполнилось бы 38 лет. Подписчики Кароль заметили сходство Вениамина с отцом.

"Мамин красавчик", "Женина копия", " Мужчина мечты так вырос", " Просто маленький Женя рядом...копия", " Веня так на Женю похож...", - отметили подписчики.

Ранее Тина Кароль показала архивное фото.