“Бесовский взгляд”. Тина Кароль показала архивное фото

Тина Кароль поделилась снимком, на котором запечатлена в студенческие годы / УНИАН

Украинская певица, тренер шоу "Голосу країни" Тина Кароль выложила в Сеть фотографию, на которой запечатлена в студенческие годы.

Фото исполнительница опубликовала на странице своей фан-группы в Instagram, оно собрало тысячи лайков.

“В моей жизни, в студенческие годы, был кризис... я перестала петь и заниматься музыкой. Я не могла продолжать учиться... полный ступор. Причина? Все просто... я не знала зачем и для чего. Вроде банально, но именно ответы на эти вопросы ведут вас к цели и к успеху”, — подписала снимок артистка.

Фото по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. “Бесовский взгляд”, — написала olga13888. “Ооо, это поясок у моей мамы был, когда я была маленькая”, — отметила snow_07_k. “Очень красива, Тина с годами становиться еще красивее”, — считает natali_artemieva90.

Тина Кароль поделилась снимком, на котором запечатлена в студенческие годы / instagram.com/tinakarol_fantina

Напомним, в мае Тина Кароль выложила в соцсети селфи, на котором запечатлена без макияжа. Пользователи были восхищены естественной красотой певицы. Посмотреть снимок можно здесь.