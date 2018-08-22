"Три сестры": Вера Брежнева покорила сеть семейными фото с детьми

Вера Брежнева показала семейное фото / instagram.com/ververa

Известная украинская певица Вера Брежнева показала семейные фото с дочерями.

На своей странице в Instagram знаменитость похвасталась серией снимков с 17-летней Соней и 8–летней Сарой.

"Почти невозможно сфотографироваться втроем, но с этими девочками для меня любой кадр прекрасен. Вылетаю сегодня в Таллин на фестиваль, буду очень скучать", - подписала фото знаменитость.

Подписчики отметили, что Брежнева выглядит моложе своих лет, и ее можно принять за старшую сестру ее дочерей.

"Три сестры", "Сара будет настоящей звездой. Красивая и яркая девочка с шикарной улыбкой", "Классные. Так много от мамы-красавицы взяли!", "Младшая копия мамочка! Все красоточки! ", - расхваливали подписчики.

Ранее Вера Брежнева восхитила поклонников стройной фигурой.