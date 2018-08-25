Надя Дорофеева рассказала о "новой любви"

Надя Дорофеева поделилась, что платья — ее "новая любовь" / instagram.com/nadyadorofeeva

Украинская певица, участница группы "Время и стекло" Надя Дорофеева сообщила, что платья являются ее "новой любовью".

Исполнительница поделилась подробностью из личной жизни на своей странице в Instagram и опубликовала фотографию, на которой запечатлена в синем платье в цветочек.

"Платья — моя новая любовь. Красиво, удобно и сразу готовый лук. А еще платья = комплименты)) Все-таки женственность мне нравится, но все же с долей хулиганства!..", — подписала фото артистка.

Надя Дорофеева поделилась, что платья — ее "новая любовь" / Скриншот с instagram.com/nadyadorofeeva

Ранее сообщалось, что Надя Дорофеева отдыхала на индонезийском острове Бали со своим мужем — бывшим участником группы "ДиО.фильмы" Владимиром Дантесом — и похвасталась там фигурой в купальнике.