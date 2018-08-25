Надя Дорофеева рассказала о "новой любви"

Певица написала, что ей нравится женственность с долей хулиганства.
Украинская певица, участница группы "Время и стекло" Надя Дорофеева сообщила, что платья являются ее "новой любовью".
Исполнительница поделилась подробностью из личной жизни на своей странице в Instagram и опубликовала фотографию, на которой запечатлена в синем платье в цветочек.
"Платья — моя новая любовь. Красиво, удобно и сразу готовый лук. А еще платья = комплименты)) Все-таки женственность мне нравится, но все же с долей хулиганства!..", — подписала фото артистка.
Ранее сообщалось, что Надя Дорофеева отдыхала на индонезийском острове Бали со своим мужем — бывшим участником группы "ДиО.фильмы" Владимиром Дантесом — и похвасталась там фигурой в купальнике.