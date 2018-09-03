Украинский фильм о погибшем Василии Слипаке победил на кинофестивале в Португалии

Фильм о погибшем в АТО Василии Слипаке завоевал награду в Португалии / https://www.facebook.com/yuriy.kondra

Украинский фильм "Миф" победил среди документальных фильмов на фестивале Figueira Film Art, который проходил с 27 августа по 2 сентября в городе Фигуэйр, Португалия.

Об этом сообщает Униан.

Напомним, "Миф" – новый фильм Леонида Кантера и Ивана Ясния. В киноленте рассказывается история жизни и гибели оперного певца с мировым именем и уникальным голосом Василия Слипака.

Также в ленте сочетаются документальные кадры и анимация, которую создал украинский карикатурист Юрий Журавель.

Ранее стало известно, какой украинский фильм стал претендентом на "Оскар-2019".