С глубоким декольте и в масле: Надя Дорофеева покрасовалась фигурой в купальнике

Надя Дорофеева показала фигуру в купальнике / instagram.com/nadyadorofeeva

Украинская певица, участница группы "Время и стекло" Надя Дорофеева порадовала поклонников стильными фото в купальнике.

Певица на своей странице в Instagram в Insta-сториз выложила кадры со сьемок нового проекта, детали которого знаменитость решила не разглашать.

В коротких роликах артистка запечатлена в купальниках черного и красного цвета с глубоким декольте. Певицу также обмазывали маслом.

"Ой, что снимаем…", - написала Надя на видео, заинтриговав подписчиков.

Надя Дорофеева зантриговала поклонников / https://www.instagram.com/nadyadorofeeva/?hl=ru

Надя Дорофеева зантриговала поклонников / https://www.instagram.com/nadyadorofeeva/?hl=ru

Надя Дорофеева зантриговала поклонников / https://www.instagram.com/nadyadorofeeva/?hl=ru

Ранее Надя Дороффева шокировала фанатов измученным видом.