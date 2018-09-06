С глубоким декольте и в масле: Надя Дорофеева покрасовалась фигурой в купальнике

Знаменитость показала кадры с новой сьемки.
Украинская певица, участница группы "Время и стекло" Надя Дорофеева порадовала поклонников стильными фото в купальнике.
Певица на своей странице в Instagram в Insta-сториз выложила кадры со сьемок нового проекта, детали которого знаменитость решила не разглашать.
В коротких роликах артистка запечатлена в купальниках черного и красного цвета с глубоким декольте. Певицу также обмазывали маслом.
"Ой, что снимаем…", - написала Надя на видео, заинтриговав подписчиков.
Ранее Надя Дороффева шокировала фанатов измученным видом.