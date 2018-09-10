Надя Дорофеева поделилась своими понятиями о красоте

Красота человека заключается не только в хорошей косметике и модной одежде, отметила Надя Дорофеева / instagram.com/nadyadorofeeva

Украинская певица, участница группы "Время и стекло" Надя Дорофеева считает, что красота человека заключается не только в хорошей косметике и модной одежде.

Красивый человек — это тот, кто учится чему-то новому всю жизнь, написала артистка на своей странице в Instagram.

"Красивый человек — это не только хорошая косметика и модная одежда. Красивый человек — это ум и доброе сердце", — написала исполнительница.

Ранее Надя Дорофеева сообщила, что ее самая вредная привычка — латте. По словам певицы, сейчас она старается пить его хотя бы через день или заменять обычное молоко на безлактозное.