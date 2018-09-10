Безумие волчиц. Винник своим концертом провоцировал столпотворение и многокилометровые пробки: опубликовано видео

Олег Винник / instagram.com/olegg.vynnyk

Выступление популярного певца Олега Винника спровоцировала столпотворение и многокилометровые пробки на фестивале свадебных обрядов в селе Малиновка, что на Харьковщине.

Соответствующее сообщение было опубликовано на портале ТСН. Ради того, чтобы увидеть Винника вблизи, его многочисленные фанатки занимали места возле сцены еще за несколько пять часов до начала выступления.

Читайте такжеНовый имидж, поцелуи и розы: Олег Винник представил новое lyric-видеоОднако певец к фанаткам не вышел и из своей полевой палатки-гримерки вышел сразу на сцену. После окончания концерта Винника на выезде из Малиновки образовались многокилометровые пробки.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Олег Винник показал, как покорял волны в отпуске, а также презентовал новую песню ко Дню Независимости Украины.