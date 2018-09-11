"Верунчик классная!". В Сети расхвалили чувственное селфи Брежневой

Вера Брежнева показала чувственное селфи, его расхвалили / instagram.com/ververa

Украинская певица Вера Брежнева выложила в Сеть чувственное селфи, на котором запечатлена в белом наряде.

Снимок был сделан в одном из отеле столицы Казахстана — Астаны, говорится на странице артистки в Instagram.

"Любовь... Cегодня… завтра… всегда", — подписала фото исполнительница.

Снимок за 16 часов собрал более 107 тысяч лайков, его похвалили ряд интернет-пользователей.

"Вот Верунчик классная!", — написала markova_marina87. "Невероятная", — считает Vivatanya. "Наша Богиня!!!", — поделилась мнением yakovleva7465.

Вера Брежнева показала чувственное селфи, его расхвалили / instagram.com/ververa

В конце августа стало известно, что Вера Брежнева "подарила" свой голос российскому автомобильному приложению "Яндекс.Навигатор". Ранее певица опубликовала в соцсети фото, сделанные для российского глянцевого журнала Glamour, на которых позировала в ярком прозрачном наряде.