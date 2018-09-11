"Верунчик классная!". В Сети расхвалили чувственное селфи Брежневой

Фото, опубликованное певицей в соцсети, менее чем за сутки собрало свыше 100 тысяч лайков.
Украинская певица Вера Брежнева выложила в Сеть чувственное селфи, на котором запечатлена в белом наряде.
Снимок был сделан в одном из отеле столицы Казахстана — Астаны, говорится на странице артистки в Instagram.
"Любовь... Cегодня… завтра… всегда", — подписала фото исполнительница.
Снимок за 16 часов собрал более 107 тысяч лайков, его похвалили ряд интернет-пользователей.
"Вот Верунчик классная!", — написала markova_marina87. "Невероятная", — считает Vivatanya. "Наша Богиня!!!", — поделилась мнением yakovleva7465.
В конце августа стало известно, что Вера Брежнева "подарила" свой голос российскому автомобильному приложению "Яндекс.Навигатор". Ранее певица опубликовала в соцсети фото, сделанные для российского глянцевого журнала Glamour, на которых позировала в ярком прозрачном наряде.