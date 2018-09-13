Легендарная группа "Вопли Видоплясова" выпустила новый клип

"Вопли Видоплясова" выпустили новый клип / https://www.facebook.com/vopli

Украинская группа "Вопли Видоплясова" выпустила новый клип на трек "Кобита".

Ролик появился на официальном YouTube-канале музыкантов. Режиссером видео стала Елена Винярская.

По словам лидера группы "ВВ", своей новой песней он хотел бы стать на защиту современных девушек.

"Кобита" из галицкого диалекта - это суперовая, классная девушка или женщина. Сейчас существуют определенные предубеждения относительно красивых и стильных барышень: их критикуют или вообще высмеивают. Однако я охотно стану на их сторону! Да, они любят покрутить нами, мужчинами, и такова наша тяжелая мужская судьба, что поделаешь!", - отметил Скрипка.

В комментариях под видео пользователи видеохостинга оставили свои первые отзывы.

"Я уже думал, что после "Несет Галя" и "Чио Чио Сан" меня уже ничем не удивите, как хорошо что Олег Скрипка и ВВ не перестают удивлять", - пишет See Rrios. "Как поклонник творчества ВВ еще с 90х, должен сказать, что - некое ... к сожалению", - считает Иван Омаров. "Каково же современное ВВ все же дерьмо. Понимаю Пилу, который не захотел участвовать в этом цирке и ушел", - отметил Михаил Курбатов.

Ранее треть зрителей ушла с концерта Олега Скрипки после русофобской шутки.