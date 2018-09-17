"Будто потаскуха какая-то": Вера Брежнева попала под раздачу из-за провокационного фото

Вера Брежнева нарвалась на волну критики

36-летняя украинская певица Вера Брежнева вызвала неоднозначную реакцию подписчиков на последнее фото.

Знаменитость на своей странице в Instagram выложила снимок, на котором позирует в черном платье с глубоким декольте от дома высокой моды Yves Saint Laurent.

Подписчики возмутились такому откровенному снимку, сравнив певицу с девушкой легкого поведения.

"Извините, но на фото будто потаскуха какая-то, которую только что оприходовали и выкинули из комнаты в гостинице, ужасс, удалите ради Бога", "Пьяная женщина в туалете", "Как будто кадр из порно фильма!", "Вид на фото болезненный. Неудачно", "Что за вид, просто смотреть противно", - критиковали юзеры.

Однако нашлись и те, кому образ и фигура Брежневой понравились.

"Тело у Вас, Вера, классное. И фото хорошее. Не обращайте внимание на завистливых людей", "Хороши сиськи", "Все гармонично - поза, выражение лица, платье", - расхваливали поклонники.

Ранее в Сети расхвалили чувственное селфи Брежневой.