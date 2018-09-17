"Макияж — супер": Ани Лорак поделилась чувственными снимками в плаще

Ани Лорак позировала в зеленом плаще / instagram.com/anilorak

Украинская певица Ани Лорак (Каролина Куек) выложила в Сеть чувственные фотографии, на которых запечатлена в зеленом плаще.

Снимки исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram, за восемь часов они собрали более 68 тысяч лайков.

"Жизнь удивительна своими красками, но важно помнить, что цвета на холсте выбираешь ты!", — подписала фото исполнительница.

Снимки по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Макияж — супер", — написала aleksandrastasenko.

"Красотулька Ани", — поделился мнением de.nis5477. "Вам идет", — считает milyutina_1_.

Ранее СМИ писали, что мужа Ани Лорак — турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, заметили в компании молодой брюнетки в одном из караоке-баров Киева, он обнимал девушку, что-то шептал ей на ухо, гладил внутреннюю сторону ее бедра. Позже журналисты узнали имя "подруги" предпринимателя.