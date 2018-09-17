"Бедный бывший". Экс-участница ВиаГры показала шикарные фото со свадьбы

Об уходе из легендарной группы исполнительница заявила во время торжественной церемонии.
Одна из солисток группы ВиаГра Анастасия Кожевникова 24 августа вышла замуж за своего возлюбленного, объявив на свадьбе об уходе из коллектива.
В Instagram певица опубликовала снимки профессиональной фотосессии, которые были сделаны во время праздничного мероприятия.
Кожевникова вышла замуж за молодого человека по имени Кирилл, о котором широкой публике ничего не известно. Певица сказала, что уходит из ВиаГры, поскольку супруг выступит спонсором ее будущей сольной карьеры.
На ярких снимках со свадьбы знаменитость позирует с молодым мужем, своими и его родителями в окружении красивых свадебных украшений. Фотосессия состоялась в одном из загородных комплексов Киева.
"Ради богатых женщин мужчины готовы на всё. Это печально", "Бедный бывший! Вы и его сильно любили", "Жалко, конечно, но счастья вам. Ждем красивых детишек!", "А я помню, когда Анастасия участвовала в шоу "Хочу в ВиаГру, ее другой молодой человек провожал и ездил к ней", "Красивая семейная пара", - написали комментарии пользователи Сети.
Напомним, продюсеры ВиаГры назвали имя новой солистки, которая заменила в коллективе ушедшую в сольное "плаванье" Кожевникову.