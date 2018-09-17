"Бедный бывший". Экс-участница ВиаГры показала шикарные фото со свадьбы

17 сентября 2018, 20:47

Об уходе из легендарной группы исполнительница заявила во время торжественной церемонии.

  • Свадьба Кожевниковой Фото: Instagram/Анастасия Кожевникова
  • Свадьба Кожевниковой Фото: Instagram/Анастасия Кожевникова
  • Свадьба Кожевниковой Фото: Instagram/Анастасия Кожевникова
  • Свадьба Кожевниковой Фото: Instagram/Анастасия Кожевникова
  • Свадьба Кожевниковой Фото: Instagram/Анастасия Кожевникова
  • Свадьба Кожевниковой Фото: Instagram/Анастасия Кожевникова

Одна из солисток группы ВиаГра Анастасия Кожевникова 24 августа вышла замуж за своего возлюбленного, объявив на свадьбе об уходе из коллектива.

В Instagram певица опубликовала снимки профессиональной фотосессии, которые были сделаны во время праздничного мероприятия.

Кожевникова вышла замуж за молодого человека по имени Кирилл, о котором широкой публике ничего не известно. Певица сказала, что уходит из ВиаГры, поскольку супруг выступит спонсором ее будущей сольной карьеры.

На ярких снимках со свадьбы знаменитость позирует с молодым мужем, своими и его родителями в окружении красивых свадебных украшений. Фотосессия состоялась в одном из загородных комплексов Киева.

"Ради богатых женщин мужчины готовы на всё. Это печально", "Бедный бывший! Вы и его сильно любили", "Жалко, конечно, но счастья вам. Ждем красивых детишек!", "А я помню, когда Анастасия участвовала в шоу "Хочу в ВиаГру, ее другой молодой человек провожал и ездил к ней", "Красивая семейная пара", - написали комментарии пользователи Сети.

Напомним, продюсеры ВиаГры назвали имя новой солистки, которая заменила в коллективе ушедшую в сольное "плаванье" Кожевникову.

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свадьба фотосессия виагра Анастасия Кожевникова
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