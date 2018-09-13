Стало известно имя новой солистки "ВИА Гры"

Новой вокалисткой группы "ВИА Гра" на смену Анастасии Кожевниковой, которая вышла замуж и решила заняться сольной карьерой, стала 23-летняя участница российского шоу "Голос" и "Новой Фабрики Звезд" Ульяна Синецкая.

Девушка с детства занимается музыкой, и принимает участие в различных проектах. В возрасте 10 лет она попала в финал отборочного тура конкурса "Детское Евровидение". В 2014 году приняла участие в шоу "Голос", передает "СтарХит".

Синецкая год назад участвовала в телешоу "Новая Фабрика Звезд", где на одной сцене выступила с "ВИА Грой". Продюсер Константин Меладзе оценил ее талант и умение держаться на сцене. В проекте Синецкая дошла до финала, а после окончания пела в группе "CASH", однако коллектив распался.

После ухода Кожевниковой, Синецкую взяли на ее место, и она стала 18-ой участницей группы за 18 лет ее существования.

Итак, солистками нового состава "ВИА Гры", 19-го по счету, являются: Эрика Герцег, Ольга Меганская, которая заменила Мишу Романову, и Ульяна Синецкая, которая заменила Анастасию Кожевникову.

Ранее Ольга Меганская поделилась пикантным фото, и рассказала, был ли у нее интим с девушкой.