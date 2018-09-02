"Ухожу в сольное плавание": солистка "ВИА Гры" покидает группу

Анастасия Кожевникова / instagram.com/anastasiakozhevnikova

О своем решении покинуть популярную группу "ВИА Гра" заявила солистка Анастасия Кожевникова.

Во время своей недавней свадьбы девушка сообщила о своем решении, рассказал она в интервью программе "Светская жизнь".

"Второго сентября заканчивается контракт с группой "ВИА Гра" и я ухожу в сольное плавание. Поэтому медовый месяц у нас отменяется. Будем работать надо мной", - подчеркнула Кожевникова.

По ее словам, решение было принято вместе с новоиспеченным мужем Кириллом.

"Просто пятилетнего контракта мне хватило. Я вот четко отбыла. Поэтому теперь хочу попробовать собственные силы идти дальше самостоятельно", - добавила она.

Напомним, ранее сообщалось, что Кожевникова 24 августа вышла замуж за возлюбленного Кирилла.