"Нежность с нотками игривости": Тина Кароль заворожила поклонников новыми фото

Тина Кароль позировала в нежном образе / instagram.com/tina_karol

Известная украинская певица Тина Кароль восхитила фанатов новыми нежными фото.

На своей странице в Instagram артистка поделилась черно-белыми снимками, на которых позирует в кружевном бюстье с декольте.

"Воздух" и "Нежность", – так подписала знаменитость новые фото.

Подписчики не жалели комплиментов, отметив, что они очарованы красотой Тины."Разве это законно быть такой идеальной", "Чаруете своей красотой и глубиной души. Нежность самая красивая ", "Как по мне, это нежность с нотками игривости", "Этот взгляд, я утонула в нем", - восхищались поклонники.

Ранее Тина Кароль заинтриговала фанатов отрывком новой песни.