Триумф "Игры престолов": стали известны лауреаты премии "Эмми-2018"

В американском Лос-Анджелесе прошла 70-я церемония вручения телевизионной премии "Эмми".

На сайте премии опубликован список победителей. Так, главную награду "Эмми" в номинации "Лучший драматический сериал" получила "Игра престолов". Фэнтезийный сериал уже в третий раз обошел конкурентов в борьбе за главную номинацию. Всего "Игру престолов" академики отметили статуэтками "Эмми" более 130 раз.

Питер Динклэйдж, который исполняет в "Игре престолов" роль Тириона Ланнистера, получил "Эмми" за лучшую роль второго плана в драматическом сериале.

Премию в категории "Лучший комедийный сериал" получила "Удивительная миссис Мейзел".

Лучшими актерами комедийного сериала признали Рэйчел Броснахэн за роль в "Удивительная миссис Мейзел", и Билла Хейдера за роль в "Барри".

Лучшими актерами комедийного сериала второго плана признали Алекс Борштейн ("Удивительная миссис Мейзел") и Генри Уинклеру ("Барри").

Лучшей актрисой драматического сериала второго плана назвали Тэнди Ньютон, сыгравшую в "Мире Дикого Запада". Лучшим актером драматического сериала был признан Мэттью Риз, а лучшей актрисой - Клер Фой.

Лучшим мини-сериалом признали "Американскую историю преступлений". Лучшим актером минисериала или телефильма признали Дарренна Крисса за роль в "Американской истории преступлений".

"Эмми" за лучшее скетчевое варьете получила Saturday Night Live.

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