"Смелый образ". Надя Дорофеева покрасовалась в латексной юбке и топике

Надя Дорофеева позировала в латексной юбке с разрезом и в топике / instagram.com/nadyadorofeeva

Украинская певица, участница группы "Время и стекло" Надя Дорофеева выложила в Сеть фотографию, на которой запечатлена с коллегой по коллективу Алексеем Завгородним (Позитив) в латексной юбке с разрезом и в топике.

Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram, за семь часов он собрал более 145 тысяч лайков.

"Мы готовим много нового для вас. Уже не терпится, чтоб вы услышали и увидели…", — подписала фото исполнительница.

Снимки по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Смелый образ", — считает vikabile. "Обожаю вас, "Время и стекло"!!!", — написал andrewlatushkin9. "Юбка огонь, очень крутая", — поделилась мнением shargorodskaia_o.

Надя Дорофеева позировала в латексной юбке с разрезом и в топике / Скриншот с instagram.com/nadyadorofeeva

Ранее Надя Дорофеева сообщила, что ее самая вредная привычка — латте. По словам певицы, сейчас она старается пить его хотя бы через день или заменять обычное молоко на безлактозное.