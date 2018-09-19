"Какая красивая и счастливая": Тина Кароль покорила поклонников летним образом

Тина Кароль покрасовалась в летнем платье / instagram.com/tinakaroll

Известная украинская певица Тина Кароль восхитила фанатов новым летним образом.

На своей странице в Instagram артистка поделилась фото, на котором позирует в платье от бренда the Coat с глубоким декольте и пикантным разрезом. Певица поразила внешностью с минимумом макияжа.

"Какое настроение у вас сегодня? Тоже счастливое?", - поинтересовалась певица у поклонников.

Фанаты отметили, что улыбка Тины сделала их день лучше, и они давно не видели ее такой счастливой.

"Какая красивая и счастливая Тина", "Какая малышка", "Благодаря этому посту, настроение действительно счастливое", "Самая-самая, лучик солнца", - восхищались поклонники.

Ранее Тина Кароль заворожила поклонников новыми фото.