"Можно любоваться бесконечно!": Ольга Сумская поразила фанатов элегантным образом

Артистка показала наряд со сьемок фильма.
Украинская актриса и телеведущая, народная артистка Украины — 52-летняя Ольга Сумская порадовала поклонников новым образом со сьемок фильма "Две матери".
На фото, которые артистка выложила в Instagram, она запечатлена в элегантном образе: синее платье-футляр, светлый жакет и белые туфли-лодочки.
"Как хорошо, что сохранили Межигорье. Теперь там часто снимают кино, и полно посетителей", - подписала снимки актриса.
Подписчики восхитились образом Сумской, назвав ее истинной леди.
"Очень красивая женщина! С вас нужно брать пример!", "Настоящая леди", "Красивый образ", "Какая же Вы красивая! Можно любоваться бесконечно!", - расхваливали поклонники.
Ранее Ольга Сумская попала в реанимацию.