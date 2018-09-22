"Можно любоваться бесконечно!": Ольга Сумская поразила фанатов элегантным образом

Ольга Сумская показала фото со сьемок / Главред

Украинская актриса и телеведущая, народная артистка Украины — 52-летняя Ольга Сумская порадовала поклонников новым образом со сьемок фильма "Две матери".

На фото, которые артистка выложила в Instagram, она запечатлена в элегантном образе: синее платье-футляр, светлый жакет и белые туфли-лодочки.

"Как хорошо, что сохранили Межигорье. Теперь там часто снимают кино, и полно посетителей", - подписала снимки актриса.

Подписчики восхитились образом Сумской, назвав ее истинной леди.

"Очень красивая женщина! С вас нужно брать пример!", "Настоящая леди", "Красивый образ", "Какая же Вы красивая! Можно любоваться бесконечно!", - расхваливали поклонники.

Ранее Ольга Сумская попала в реанимацию.