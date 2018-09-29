Первая жена Владимира Кузьмина заявила, что Пугачева была трижды беременна от певца

Экс-супруга артиста считает, что всех детей артистов распределили по Одесским детским домам.
Первая жена певца Владимира Кузьмина Татьяна Артемьева рассказала, что Алла Пугачева была трижды беременна от артиста.
Сенсационное заявление она сделала в эфире передачи "ДНК" на телеканале НТВ.
"У нее не одна беременность была от Кузьмина, да, а три беременности. Она их всех рожала, как я. Всех по Одесских домам", - заявила экс-жена Кузьмина.
По словам Артемьевой, в 1987году Пугачева родила от Кузьмина девочку, и отдала ее в детский дом.
"Был разговор, да, мне рассказывали, что где-то у Черного моря в каком-то детском доме воспитывается ее девочка, что ее пеленали, что она была больна дизентерией...Мне рассказывал мой знакомый, что его пациентка пеленала девочку- сказали, что это дочка Кузьминой и Пугачевой. Детский дом был где-то в Крыму", - рассказала Артемьева.
Артемьева сообщила, что Кузьмин всегда был бабником, и постоянно ей лгал.
"Он предателем был всегда. Он был бабником. Алла Пугачева никем для меня не стала. Она стала пустым местом. Я ее уважала за творчество", - отметила первая жена певца.
Ранее дети Пугачевой и Галкина отметили день рождения.