Первая жена Владимира Кузьмина заявила, что Пугачева была трижды беременна от певца

Алла Пугачева и Владимир Кузьмин / http://www.starhit.ru

Первая жена певца Владимира Кузьмина Татьяна Артемьева рассказала, что Алла Пугачева была трижды беременна от артиста.

Сенсационное заявление она сделала в эфире передачи "ДНК" на телеканале НТВ.

"У нее не одна беременность была от Кузьмина, да, а три беременности. Она их всех рожала, как я. Всех по Одесских домам", - заявила экс-жена Кузьмина.

По словам Артемьевой, в 1987году Пугачева родила от Кузьмина девочку, и отдала ее в детский дом.

"Был разговор, да, мне рассказывали, что где-то у Черного моря в каком-то детском доме воспитывается ее девочка, что ее пеленали, что она была больна дизентерией...Мне рассказывал мой знакомый, что его пациентка пеленала девочку- сказали, что это дочка Кузьминой и Пугачевой. Детский дом был где-то в Крыму", - рассказала Артемьева.

Артемьева сообщила, что Кузьмин всегда был бабником, и постоянно ей лгал.

"Он предателем был всегда. Он был бабником. Алла Пугачева никем для меня не стала. Она стала пустым местом. Я ее уважала за творчество", - отметила первая жена певца.

Ранее дети Пугачевой и Галкина отметили день рождения.