Ольга Сумская показала фото со съемок нового клипа Олега Винника

Народная артистка Украины снималась с известным певцов.
Актриса и телеведущая, народная артистка Украины Ольга Сумская сообщила, что принимала участие в съемках нового клипа певца Олега Винника.
Сумская снималась в ролике на песню "Роксолана" (актриса сыграла главную роль в одноименном телесериале), говорится на странице звезды в Instagram.
Ведущая опубликовала фотографии со съемок, на трех они с исполнителем запечатлены сидящими вместе на лавочке.
Ранее сообщалось, что в селе Малиновка Харьковской области выступление Олега Винника на фестивале свадебных обрядов спровоцировало столпотворение и многокилометровые пробки.