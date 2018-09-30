Ольга Сумская показала фото со съемок нового клипа Олега Винника

Ольга Сумская снималась в новом клипе Олега Винника / Главред

Актриса и телеведущая, народная артистка Украины Ольга Сумская сообщила, что принимала участие в съемках нового клипа певца Олега Винника.

Сумская снималась в ролике на песню "Роксолана" (актриса сыграла главную роль в одноименном телесериале), говорится на странице звезды в Instagram.

Ведущая опубликовала фотографии со съемок, на трех они с исполнителем запечатлены сидящими вместе на лавочке.

Ранее сообщалось, что в селе Малиновка Харьковской области выступление Олега Винника на фестивале свадебных обрядов спровоцировало столпотворение и многокилометровые пробки.