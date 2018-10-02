Стала известна причина смерти шансонье Шарля Азнавура

Французские медики провели вскрытие тела.
Французскими коронерами установлена причина смерти французского шансонье шарля Азнавура; тело вскрыли во вторник, 2 октября.
Медицинское заключение гласит, что смерть музыканта наступила по естественным причинам - среди прочего, у него развилась острая сердечно-легочная недостаточность, вызванная отеком легких, передает LCI.
Кроме того, юрист Патрик Дюжарден рассказал об обстоятельствах смерти Азнавура - тело шансонье обнаружили в ванной.
Напомним, шансонье Шарль Азнавур, признанный лучшим исполнителем ХХ века, скончался 1 октября.