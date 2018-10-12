Канье Уэст рассказал Дональду Трампу о семейной драме

Канье Уэст встретился с Дональдом Трампом и рассказал о семейной драме / Reuters

В столице США Вашингтоне американский рэпер Канье Уэст пришел на встречу к президенту страны Дональду Трампу.

Мероприятие проходило в Белом доме, артист объяснил свой визит предвыборным лозунгом Трампа — "чтобы сделать Америку снова великой", пишет TMZ.

По данным издания, исполнитель рассказал американскому лидеру об отсутствии "мужской энергии" в его семье из-за развода родителей (родители Уэста развелись, когда ему было три года — Ред.).

Напомним, в конце мая Дональд Трамп в Белом доме встретился с женой Канье Уэста — американской звездой реалити-шоу, актрисой, фотомоделью Ким Кардашьян-Уэст, они поговорили о тюремной реформе и вынесении приговоров.