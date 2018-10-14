Певец Стас Пьеха экстренно госпитализирован

Стас Пьеха попал в больницу / nashasvadba.ua

Известный российский певец Стас Пьеха попал в больницу, где проходит лечение амбулаторно.

"Жить я буду, петь тоже... Глобальных изменений не последует, возможно корректировка питания, режима и нагрузок. Каждый раз, прежде чем начать практиковать любовь к себе, мне требуется увесистый повод, надеюсь данного урока мне хватит! Пока я в безопасности, лечусь и прохожу полный чекаут", - сообщил Пьеха на своей странице в Instagram.

В комментариях к записи артист пояснил, что его госпитализировали с острым панкреатитом. По словам Пьехи, в настоящее время ему проводят полное обследование.

"Панкреатит - жесть... Если приступ, то всё, жить не хочется...", "Такой шикарный парняга болеть не должен. Спорт, протеины, качалка, надо в форму приходить", " Человек, у которого такой красивый голос, просто обязан следить за своим здоровьем. Стас, полюби себя на всю оставшуюся жизнь, и радуй нас своими новыми работами", "Наркоты обожрался?" – весьма по-разному прокомментировали подписчики информацию от Пьехи.

Стас Пьеха / Фото: Instagram/Стас Пьеха

Напомним, в минувшем году министерство культуры по представлению СБУ внесло 27 человек в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности. Среди них был и Стас Пьеха.