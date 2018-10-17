Стинг назвал условие, при котором не будет выступать в России

Стинг не хочет выступать в российских залах с VIP-зонами / Instagram

Британский музыкант, певец, автор песен Стинг (Гордон Мэттью Томас Самнер) заявил, что не будет выступать в России, если в залах будут VIP-зоны.

Исполнитель хочет видеть "нормальную публику", сказал организатор его концертов в Екатеринбурге и Казани Иван Гомельский, пишет "РИА Новости".

"Випов не будет ни в одном городе, даже в Москве. Лож, диванов, он (Стинг — Ред.) сказал, никаких я не хочу — я хочу видеть нормальную публику, я хочу видеть перед собой фан-зону, за которую люди смогут заплатить недорого", — отметил собеседник. Ранее сообщалось, что Стинг выступит в Киеве с регги-исполнителе Шэгги (Орвилл Ричард Баррелл), они представят совместную программу в рамках тура "44/876". Мероприятие состоится 14 ноября в Дворце спорта.