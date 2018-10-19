"Какое тело!": экс-"ВИА Гра" показала идеальный пресс

Санта Димопулос похвасталась стройной фигурой.
Бывшая участница сексуального коллектива "ВИА Гра" Санта Димопулос поразила фанатов стальным прессом.
На своей странице в Instagram артистка поделилась снимком, на котором она запечатлена в стильном спортивном образе, демонстрируя свой пресс.
Подписчики не сдерживали себя, и восхищались физической формой артистки.
"Фото-просто огонь!", "Ну как можно быть такой оху*нной?", "Какое тело!", "Просто идеальна!", - хвалили поклонники.
В следующем году решилась все таки провести встречу/лекцию/мероприятие. Пока же плотно буду заниматься подготовкой и составлением программы - не хочется выступать в роли очередного "коуча" с обобщенными мотивационными речами. Считаю, что мне есть что сказать, но пока что все это немного нервозно. Поддержите, напишите, кто бы на такое мероприятие пришёл/приехал (начну с Киева) ❤️
Ранее Санта Димопулос позировала в пиджаке на голое тело.