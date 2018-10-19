"Какое тело!": экс-"ВИА Гра" показала идеальный пресс

Санта Димопулос похвасталась стройной фигурой / santadimopulos/instagram

Бывшая участница сексуального коллектива "ВИА Гра" Санта Димопулос поразила фанатов стальным прессом.

На своей странице в Instagram артистка поделилась снимком, на котором она запечатлена в стильном спортивном образе, демонстрируя свой пресс.

Подписчики не сдерживали себя, и восхищались физической формой артистки.

"Фото-просто огонь!", "Ну как можно быть такой оху*нной?", "Какое тело!", "Просто идеальна!", - хвалили поклонники.

Ранее Санта Димопулос позировала в пиджаке на голое тело.