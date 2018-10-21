Дело Вайнштейна может развалить конфликт правоохранителей - СМИ

Харви Вайнштейн может избежать наказания / HuffPost UK

Дело Харви Вайнштейна может развалиться, так как правоохранители сцепились в конфликте между собой из-за ряда причин - полиция Нью-Йорка и прокуратура Манхэттена самозабвенно выясняют отношения.

Адвокат Вайнштейна Мар Герагос заявил, что в случае, если кто-то поддерживает сторону защиты знаменитости, то ему не надо ничего делать, просто наблюдать, как участники стороны обвинения "сожрут друг друга", сообщает CNN.

Конфликт начался из-за аудиозаписи, опубликованной в 2017 году; на ней зафиксирован разговор Вайнштейна с моделью Абмрой Баттилана Гутьеррес, произошедший в 2015 году. Мужчина в частности просит извинить его за то, что прикасался к ее груди. Однако эта запись была сделана в нарушением закона: решением отдела полиции, без согласования с прокуратурой. Потому обвинение не стало использовать эту улику.

Читайте такжеБорис Гребенщиков выпустил песню, посвященную секс-скандалу с Харви Вайнштейном: видеоПо словам главного помощника окружного прокурора, запись эта хотя и "ужасающая", "но того, что получилось, было недостаточно для того, чтобы доказать дело в рамках законодательства Нью-Йорка".

После этого полиция и прокуратура стали обмениваться упреками, чем поставили под сомнение единство в рядах обвинения.

Напомним, ранее сообщалось о том, что о секс-скандале с участием Вайнштейна решили снять фильм.