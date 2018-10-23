"Такого цвета еще не было": Надя Дорофеева удивила фанатов изменениями во внешности

Надя Дорофеева стала брюнеткой / https://www.instagram.com/nadyadorofeeva/?hl=ru

Украинская певица, участница группы "Время и стекло" Надя Дорофеева решила сменить имидж.

Артистка опубликовала на своей странице в Instagram снимки, на которых она предстала с новым цветом волос. Артистка отказалась от омбре, и решилась стать жгучей брюнеткой.

Фанаты расхвалили певицу за смелое решение, и признались, что ей идет такой цвет.

"Без омбре лучше! Более естественно, строго и симпатично", "О, ты брюнеткой стала, тебе идет", "Ваууу как же классно вам с этим цветом волос! Бомба", "Такого цвета еще не было", - писали юзеры.

Ранее Надю Дорофееву раскритиковали за внешний вид.