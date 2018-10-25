"Шнуровпорт": Россияне нашли возможность увековечить Сергея Шнурова

В Питере появится не только пить, но и "Шнуровпорт" / скриншот

Россияне выдвинули кандидатуру фронтмена группы "Ленинград", певца Сергея Шнурова на общенациональный проект "Великие имена России" и предлагают присвоить его имя аэропорту в Санкт-Петербурге.

Для того, чтобы попасть в лонг-лист конкурса, кандидатурам нужно набрать не менее 500 голосов. Помимо Шнурова, к этому порогу приблизился философ Эммануил Кант, именем Читайте такжеОфициально: Сергей Шнуров вновь женилсякоторого могут назвать аэропорт в Калининграде, сообщает "Лента" со ссылкой на официальный сайт проекта.

Ранее Сергей Шнуров сочинил матерный стих про "православный раскол". Так же Сергей Шнуров отреагировал на заявление Путина о ядерной войне.